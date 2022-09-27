Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
ГоловнаСвіт

​Росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату на кордоні з Грузією

Його облаштують на КПП "Верхній Ларс".

​Росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату на кордоні з Грузією
Фото: Цензор

Російська влада ухвалила рішення організувати на кордоні з Грузією мобілізаційний пункт військкомату.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"На КПП «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", – йдеться в повідомленні.

Раніше у ФСБ Росії заявили, що через мобілізацію з країни втекли понад 260 000 чоловіків.

Нагадаємо, раніше естонська прикордонна охорона піймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарву. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Чоловікові виписали штраф та повернули на батьківщину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також