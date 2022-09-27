​Росія розгорне мобілізаційний пункт військкомату на кордоні з Грузією

Його облаштують на КПП "Верхній Ларс".

Російська влада ухвалила рішення організувати на кордоні з Грузією мобілізаційний пункт військкомату.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"На КПП «Верхній Ларс» на кордоні з Грузією найближчим часом буде розгорнутий мобілізаційний пункт військкомату", – йдеться в повідомленні.

Раніше у ФСБ Росії заявили, що через мобілізацію з країни втекли понад 260 000 чоловіків.

Нагадаємо, раніше естонська прикордонна охорона піймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарву. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Чоловікові виписали штраф та повернули на батьківщину.