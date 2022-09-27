Уранці ППО знищила три іранські БПЛА, які мали атакувати Одеську область

Сьогодні, 27 вересня, протиповітряна оборона Військово-морських сил знищила три безпілотники-камікадзе "Шахід-136".

Ці БПЛА мали атакувати Одеську область, повідомили в командуванні Повітряних сил.

"27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе Shahed-136, які атакували Одещину", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Нагадаємо, Росія атакує Південь і Схід України іранськими безпілотниками щодня, починаючи з пʼятниці. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це свідчить про зміну тактики ворога: він намагається економити крилаті ракети, натомість завдає ударів безпілотниками-камікадзе.

Учора окупанти вдарили безпілотниками по військовій інфраструктурі Одеської області, до того – по адміністративній будівлі в центрі Одеси. Велику кількість БПЛА збила ППО.