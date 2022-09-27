Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні цього тижня дощитиме

На півдні та сході країни температура повітря дещо підвищиться.

В Україні цього тижня дощитиме
Фото: poglyad.tv

На цьому тижні в Україні очікують дощову погоду – атмосферні фронти принесуть нам опади. 

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

На півдні та сході країни температура повітря дещо підвищиться.

У наступні три доби у більшості областей часом дощі, завтра на північному сході країни місцями значні дощі.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі 6-13°, на півдні країни до 16°; вдень 15-21°, у південній частині 20-25°, завтра на півночі країни 11-16°. 

Ближче до кінця тижня, активна фаза атмосферних опадів зменшиться, надалі невеликі дощі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також