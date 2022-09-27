На півдні та сході країни температура повітря дещо підвищиться.

На цьому тижні в Україні очікують дощову погоду – атмосферні фронти принесуть нам опади.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

На півдні та сході країни температура повітря дещо підвищиться.

У наступні три доби у більшості областей часом дощі, завтра на північному сході країни місцями значні дощі.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі 6-13°, на півдні країни до 16°; вдень 15-21°, у південній частині 20-25°, завтра на півночі країни 11-16°.

Ближче до кінця тижня, активна фаза атмосферних опадів зменшиться, надалі невеликі дощі.