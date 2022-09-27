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На Херсонщині знищено по чотири склади зброї та боєприпасів ворога

У Миколаївській області ЗСУ влучили у російський безпілотник.

На Херсонщині знищено по чотири склади зброї та боєприпасів ворога
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

На півдні українська авіація завдала 10 ударів по ворогу, а в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ відпрацьовано 250 вогневих завдань. 

У Херсонському і Бериславському районах уражено чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами. 

“Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра”, – йдеться у повідомленні. 

Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 77 окупантів, 6 танків, 5 гаубиць, зокрема самохідна "Мста-С", три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. 25 вересня Сили оборони ліквідували 500 ворогів. 

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