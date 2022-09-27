На Херсонщині знищено по чотири склади зброї та боєприпасів ворога

На півдні українська авіація завдала 10 ударів по ворогу, а в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ відпрацьовано 250 вогневих завдань.
У Херсонському і Бериславському районах уражено чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами.
“Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра”, – йдеться у повідомленні.
Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.
Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. 25 вересня Сили оборони ліквідували 500 ворогів.