На Херсонщині знищено по чотири склади зброї та боєприпасів ворога

У Миколаївській області ЗСУ влучили у російський безпілотник.

На півдні українська авіація завдала 10 ударів по ворогу, а в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник "Орлан-10".

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ відпрацьовано 250 вогневих завдань.

У Херсонському і Бериславському районах уражено чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами.

“Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра”, – йдеться у повідомленні.

Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 77 окупантів, 6 танків, 5 гаубиць, зокрема самохідна "Мста-С", три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1" та 14 одиниць авто-бронетехніки.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. 25 вересня Сили оборони ліквідували 500 ворогів.