Головне за день. Понеділок, 26 вересня

Жертви ракетного удару по Первомайському, відбиті атаки противника на Донеччині, псевдореферендуми на окупованих територіях. Яким запам’ятається 215-й день повномасштабної війни.

Росіяни завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Первомайський Харківської області.

Загинула 15-річна дівчинка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох. “Унаслідок удару загинули четверо цивільних осіб: дівчина 15 років, двоє чоловіків та одна жінка”, – зазначила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал.

Ворог поцілив ракетою Х-59 по аеропорту у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

“Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе”, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він додав, що люди під час удару не постраждали.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ЗСУ відбили 8 атак ворога на Донеччині і уразили 13 районів зосередження живої сили і техніки росіян.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 вересня – у нашій новині.

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про підозру повідомлено "голові центральної виборчої комісії ДНР" Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії ЛНР" Олені Кравченко, "голові громадської палати ДНР" Олександру Кофману та "радниці голови ЛНР" Марині Філіповій.

Слідчі СБУ підозрюють зазначених осіб у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями КК України: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Найближчим часом їх буде оголошено у розшук.

Українська спецслужба встановила, що ці особи відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового плебісциту на Сході України. Вони у змові з іншими особами направили так званим главам Л/ДНР звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму, а також пропонували негайне відокремлення від України та приєднання до РФ", – повідомляє спецслужба.

Після оголошення часткової мобілізації з Росії вже виїхали 261 000 чоловіків.

За інформацією "Новой газеты. Европа", в останній довідці ФСБ за 25 вересня вказується, що з середи до вечора суботи з РФ виїхали 261 000 чоловіків.

В адміністрації президента РФ обговорення про закриття кордонів Росії для чоловіків призовного віку почалися з середи, коли від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають з країни.

Джерело "Новой газеты. Европа" сумнівається у достовірності даних ФСБ, оскільки до цього прикордонна служба ФСБ "не працювала так швидко". Однак "атмосфера в адміністрації президента сприяє тому, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, поки не пізно".

Нагадаємо, в Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії. Нападник перед пострілами сказав: "Зараз усі поїдемо додому".

Сьогодні, 26 вересня, у Польщі набули чинності нові обмеження для росіян, які хочуть перетнути польський кордон.

Громадянам РФ тепер заборонено прибувати в Польщу через повітряні та морські пункти пропуску. Нові обмеження - це не повна заборона в'їзду для росіян. Винятки, які узгодила Польща з країнами Балтії, поширюються на противників режиму Путіна. Також перетинати кордон можуть дисиденти, власники виду на проживання, водії транспорту, співробітникт дипломатичних місій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!