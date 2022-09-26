Над Дніпропетровщиною нині вдалося збити російську ракету.

Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету", - йдеться в повідомленні Резніченка.

Він також оприлюднив уламок збитої повітряної цілі рашистів.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Нагадаємо, всю ніч на 26 вересня російські окупанти били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. По Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах вдарили девʼять разів, прилетіло майже 130 російських снарядів.

Напередодні рашисти завдали по області пʼять ударів за ніч.