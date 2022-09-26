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Відновлювати постраждалі від ворожих обстрілів населені пункти Харківщини допоможуть волонтери "Добробату"

Меморандум про співпрацю підписала з волонтерами влада області.

Відновлювати постраждалі від ворожих обстрілів населені пункти Харківщини допоможуть волонтери "Добробату"
Фото: Пресслужба Харківської ОВА

Волонтери "Добробату" допоможуть відновити постраждалі від обстрілів населені пункти Харківщини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської обласної військової адміністрації.

Меморандум про співпрацю підписали нині керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова добровольчого будівельного батальйону "Добробат" Ростислав Смірнов і керівник Харківського осередку Павло Філіпенко. 

За інформацією адміністрації, волонтери допоможуть розбирати завали та відбудовувати населені пункти області, які постраждали від збройної агресії Росії. Наразі "Добробат" уже допоміг на понад 300 локаціях деокупованих територій.

Волонтери відвідали Балаклію та  Коробочкине. Тут затуляли побиті вікна ОСБ-плитами, щоб урятувати пошкоджене житло від повного руйнування. Також допомагають ремонтувати покрівлі, двері, укріплювати стіни тощо.

Нагадаємо, у квітні добровольчий будівельний батальйон почав функціонувати на Сумщині.

Жителів деокупованих територій Харківщини поселять у гуртожитках обласного центру. У багатьох населених пунктах наразі немає електро-, водо- і теплопостачання, тож людям буде складно там перезимувати.

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