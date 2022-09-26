Росіяни привезли в Мелітополь і Бердянськ на "голосування" декілька автобусів людей з Криму, – Старух

Росіяни, розуміючи, що жителі окупованих територій відмовляться від участі у псевдореферендумі, привезли в Мелітополь і Бердянськ декілька автобусів людей із Криму.
Про це розповів у Telegram керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Вони мали допомогти у створенні картинки для пропагандистських росЗМІ", – наголосив очільник області.
Він також додав, що окупанти вибрали іншим способом агітації жителів залякування, знущання та приниження.
За словами Старуха, за період воєнного стану з окупованих територій області було викрадено 515 осіб, понад 200 з них досі перебуває у заручниках.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі "члени виборчкомів" повторно обходили будинки мешканців міста через низьку явку "виборців". А в Бердянську на псевдореферендумі люди взагалі голосували без документів.