Росіяни привезли в Мелітополь і Бердянськ на "голосування" декілька автобусів людей з Криму, – Старух

Вони мали допомогти у створенні потрібної картинки для пропагандистських ЗМІ країни-агресора.

Росіяни, розуміючи, що жителі окупованих територій відмовляться від участі у псевдореферендумі, привезли в Мелітополь і Бердянськ декілька автобусів людей із Криму.

Про це розповів у Telegram керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вони мали допомогти у створенні картинки для пропагандистських росЗМІ", – наголосив очільник області.

Він також додав, що окупанти вибрали іншим способом агітації жителів залякування, знущання та приниження.

За словами Старуха, за період воєнного стану з окупованих територій області було викрадено 515 осіб, понад 200 з них досі перебуває у заручниках.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі "члени виборчкомів" повторно обходили будинки мешканців міста через низьку явку "виборців". А в Бердянську на псевдореферендумі люди взагалі голосували без документів.