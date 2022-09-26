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Військовому РФ повідомлено про підозру у вбивстві цивільного на Київщині, – Офіс генпрокурора

Встановлюються інші військовослужбовці РФ, причетні до цього злочину.

Військовому РФ повідомлено про підозру у вбивстві цивільного на Київщині, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Правоохоронці встановили та повідомили про підозру військовослужбовцю РФ за вбивство мирного мешканця на Київщині. Він був взятий у полон українськими військовослужбовцями у серпні на Херсонщині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, на початку березня 2022 року поблизу с. Здвижівка Бучанського району підозрюваний разом із іншими співслужбовцями армії РФ із застосуванням автоматичної стрілецької зброї розстріляв легковий автомобіль ВАЗ, який їхав по автодорозі", – йдеться у повідомленні.

Водій автомобіля – мирний мешканець – загинув на місці. Намагаючись приховати злочин, російські військовослужбовці закопали його тіло у лісі.

Фото: Офіс генпрокурора

За результатами проведення комплексу слідчих дій встановлено місцезнаходження поховання, тіло загиблого передано до судово-медичної установи для проведення відповідних експертиз, а також встановлення особи.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора військовослужбовцю, який проходить службу в одному із підрозділів 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ, повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлюються інші військовослужбовці РФ, причетні до цього злочину.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, двом російським військовослужбовцям повідомлено про підозру за розстріл цивільного в Гостомелі. Один із командирів окупантів віддав підлеглому наказ розстріляти цивільного чоловіка, який відмовився їм допомагати.

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