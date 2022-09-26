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​У наступному році держава витратить на марафон "Єдині новини" 600 млн гривень

Телемарафон був запущений 24 лютого для інформування українців про ситуацію щодо російського вторгнення.

​У наступному році держава витратить на марафон "Єдині новини" 600 млн гривень
Фото: detector.media

Згідно з даними держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 млн гривень.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк з посиланням на дані держбюджету.

Зазначається, що 535 млн гривень – "виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України".

73 млн гривень – "висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України»".

 

"Єдині новини" – інформаційний телемарафон, запущений 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 30 серпня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про медіа. 

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