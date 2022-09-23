Бюджет на 2023 рік має бути прийнятий в цілому до середини жовтня, – Корнієнко

Половина усіх видатків, що передбачені в проєкті кошторису на 2023 рік, будуть спрямовані на оборону.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Позавчора ми запустили бюджетний процес, в якому половина усіх видатків – це оборона, сили оборони, наша армія, ЗСУ та інші безпекові розділи, Нацгвардія, розвідка та інше… Парламент працює, й основне наше завдання – це забезпечення законодавчого процесу, який пов’язаний зі вступом до ЄС. Це виконання семи наших пунктів, які запропонувала Єврокомісія для кандидатства… Робота йде", – заявив він.

Перший віцеспікер підтвердив, що народні депутати вже почали подавати свої пропозиції до першого читання проєкту Державного бюджету на 2023 рік.

"Кожна фракція їх сама озвучить… Думаю, що головне тут – не точні дати (прийняття закону в цілому – ред.). Ми не можемо їх видавати через питання безпеки. Головне тут – принцип. А принцип такий, що треба це зробити швидше, ніж зазвичай. Раніше ми на середину – кінець жовтня виходили на перше читання. На початок – середину листопада – на друге читання. З урахуванням підписання, це був початок грудня. Зараз ми не маємо таких можливостей по часу, бо треба вже надати більш-менш зрозумілий бюджет. І це вже буде після першого читання… Це важливо для наших дипломатичних перемовників, президента, керівника Офісу, для прем’єра, щоб вони далі могли проводити ці перемовини. Тому важливо мати готовий документ", – підкреслив він.

Корнієнко запевнив, що депутати "будуть працювати максимально оперативно задля того, щоб в середині жовтня в цілому був проголосований документ… Дійсно, процес залежить від правок. Поки що колеги озвучували джентльменську угоду та обіцяли не подавати багато правок, щоб профільний комітет разом із Мінфіном змогли швидко опрацювати бюджетні висновки до першого читання".

Також, за його словами, у проєкті бюджету на наступний рік вже передбачені кошти на відновлення деокупованих територій. Зокрема, мова йде про майже 27 млрд грн.

"Уряд заклав таку значну суму на такі гарячі проєкти по відновленню окупованих раніше територій", – додав він.

Нагадаємо, на сектор безпеки та оборони передбачено 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету (це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо; порівняно з бюджетом-2022 це зростання в чотири рази). На соціальні програми (пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту) – це 35% від усіх видатків у проєкті бюджету – понад 800 млрд грн. Буде скорочення інших видатків (зменшують кількість чиновників, урізають зарплати та премії за винятком силових структур). Передбачено створення бюджетного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (там планують акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення) – не менше 19 млрд грн.