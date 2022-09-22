Українка перевезла за кордон понад 140 млн грн, не сплативши податки в Україні

Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через митний кордон України грошові кошти в іноземній валюті.

Про це повідомляє сайт Бюро економічної безпеки України.

Зазначається, що 3,6 млн євро (в еквіваленті орієнтовно понад 140 млн грн) були належним чином задекларовані. Водночас їхнє походження викликало сумніви.

У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами. Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн Європейського Союзу та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн грн податку з доходів фізичних осіб.

Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) та ст. 209 КК України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) і караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора у співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

Співробітники Бюро економічної безпеки України відпрацьовують інформацію щодо фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах. Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад 335 млн грн, з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення до державного бюджету.

Нагадаємо, співробітники БЕБ викрили держслужбовця, який вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів.