Держава – провідний гравець на фінансовому ринку: ситуація в економіці України

На минулому тижні Уряд схвалив проєкт Державного бюджету України на 2023 рік . Проект базується на досить консервативних (що водночас є консенсусними) оцінках щодо зростання реального ВВП в 2023 р. Значна варіативність прогнозованих змін економічної активності відображає невизначеність щодо тривалості та інтенсивності ведення бойових дій в 2023 р., а використання відносно консервативних припущень (зростання реального ВВП України на 4.6% наступного року) повинно убезпечити бюджет від невиконання його дохідної частини. Водночас суттєва потреба у зовнішньому фінансуванні ($38 млрд.) зумовлює необхідність нової програми з МВФ . Позитивно на ділові очікування повинно вплинути надходження суттєвих сум зовнішньої фінансової допомоги як в серпні ($4.8 млрд.) так і вересні, зокрема Рада Європейського Союзу 20 вересня офіційно ухвалила рішення надати Україні 5 млрд євро додаткової макрофінансової допомоги.

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Більш як за місяць роботи «зернового коридору» (станом на 10 вересня) через три порти Україна експортувала 2.5 млн тонн зерна, що значно перевищило очікувані результати. За оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства (далі – Міністерство аграрної політики) за таких темпів із жовтня в портах не залишиться старого врожаю, а експорт морськими шляхами, навіть в такому обмеженому вигляді, може давати Україні $1 млрд на місяць. Також в Україні вже стартувала кампанія з посіву озимих культур. Наразі очікується засіяти 65% від минулорічної площі – 4.7 млн га. Водночас за оцінками Міністерства аграрної політики прогнозовані площі посівів озимих культур можуть збільшитися завдяки успішним діям ЗСУ.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону, який відбувся 20.09.2022, Міністерством фінансів було залучено до державного бюджету 265 млн. гривень, з яких 254 млн. гривень – за короткими 6-місячними паперами із дохідністю 12% річних. За 1- та 1,5-річними гривневими ОВДП було залучено лише 4,8 та 5,9 млн. гривень із дохідністю 14% та 16% відповідно. Державні запозичення в іноземній валюті становили 12,4 млн. доларів США із погашенням у лютому 2023 року (доходність 4% річних).

При цьому, обсяг виплат уряду за погашеннями ОВДП продовжує суттєво перевищувати запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах. Так, із початку повномасштабної війни обсяг виплат по ОВПД перевищував нові запозичення на 55,4 млрд. гривень. Зокрема, з 24 лютого до 18 вересня 2022 року Уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,2 млрд грн, 1,5 млрд. дол. США та 168 млн євро, натомість від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах залучив – 99,5 млрд грн, 957,1 млн дол. США та 468,4 млн євро.

Валютний ринок

Зменшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків визначало збереження чистого попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку, який покривався Національним банком України. За минулий тиждень чисті інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти становили 511 млн. доларів США, що на 7,5% більше, ніж попереднього тижня.

Фінансовий сектор

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) перевищив 330 млрд. гривень. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти зменшував обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає помірний попит банків на кредити рефінансування НБУ: заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 3,1 млрд. гривень.

В свою чергу, кредитна активність банків продовжує підтримуватися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 859 пільгових кредитів на загальну суму 2,3 млрд грн. Загальна кількість кредитів виданих за програмою з початку широкомасштабних воєнних дій на території України досягла 12,8 тис., а їх обсяг – 50,9 млрд. гривень. Переважна частка кредитів за програмою у період дії воєнного стану була спрямована на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.