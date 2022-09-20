Про це глава уряду домовився керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку.

Із жовтня розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною місія Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зазначив що нині зустрівся в Нью-Йорку з главою МВФ Крісталіною Георгієвою, під час зустрічі обговорили питання роботи місії.

Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Також Шмигаль та Георгієва окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці.

"Подякував Фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 млрд доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, днями в МВФ призначили нового керівника місії в Україні. Із 20 вересня Гевін Грей замінить Іванну Владкову Холлар на посаді голови місії МВФ.

Також нещодавно стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду зустрінеться з українською владою найближчими тижнями, щоб працювати над "поглибленням взаємодії".