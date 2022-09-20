Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
ГоловнаЕкономікаДержава

У жовтні місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною, - Шмигаль

Про це глава уряду домовився керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку.

У жовтні місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною, - Шмигаль
Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Із жовтня розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною місія Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зазначив що нині зустрівся в Нью-Йорку з главою МВФ Крісталіною Георгієвою, під час зустрічі обговорили питання роботи місії.

Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Також Шмигаль та Георгієва окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці.

"Подякував Фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 млрд доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, днями в МВФ призначили нового керівника місії в Україні. Із 20 вересня Гевін Грей замінить Іванну Владкову Холлар на посаді голови місії МВФ.

Також нещодавно стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду зустрінеться з українською владою найближчими тижнями, щоб працювати над "поглибленням взаємодії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також