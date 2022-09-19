Сольський пропонує субсидіювати виробництво залізничних вагонів-зерновозів на заводах Європи

В Україні таких є майже 24 тисячі, а в Європі – лише близько 12 тисяч.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський запропонував субсидіювати виробництво залізничних вагонів-зерновозів на заводах, які розташовані в Польщі, Словаччині та Румунії.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

Таку ініціативу Сольський озвучив під час круглого столу Grain exports from Ukraine, який організувало посольство Швеції в Україні. Захід присвятили темі експорту зерна з України через сусідні країни, зокрема Словаччину. На ньому також обговорили розвиток альтернативних маршрутів експорту й полегшення ситуації з продовольчою безпекою у світі.

Сольський зазначив, що через російську агресію та погрози заблокувати українські порти, назріла актуальна потреба розвивати наземні маршрути з України в Європу. Тож стимулювання виробництва таких вагонів, на думку українського міністра, допоможе безперебійно транспортувати зерно залізничним транспортом.

"Щоб ці маршрути були постійними й ефективно функціонували в ринковій економіці, вартує зробити декілька речей. Зерно, яке прибуває до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, має далі переміщуватись. Ми бачимо гострий дефіцит потужностей по перевезенню. Кількість залізничних зерновозів в Україні становить приблизно 24 тисячі, а в Європі – близько 12 тисяч. Очевидно, що є гостра необхідність збільшити кількість цих вагонів", – сказав очільник Мінагро.

Він додав, що збільшення логістики залізничним транспортом зробить маршрути комерційними й конкурентними, а також стримає інфляцію, пов’язану з продуктами харчування.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, є перспективи збільшення експорту збіжжя до 5,5 млн т на місяць.

Сьогодні чергові чотири судна зі 178,78 тис. т агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи.