На Миколаївщині ЗСУ збили ще один російський безпілотник "Картограф"

Окупанти використовують його для проведення панорамної фото- та відеозйомки.

На Миколаївщині українські військові збили ще один російський безпілотник "Картограф".

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Українські військові «посадили» розвідувальний безпілотник, який окупанти використовують для проведення панорамної аерофото- та відеозйомки", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив у небі над Миколаївською областю російський безпілотник "Картограф". Повідомлялося, що він мав камеру з 12 об’єктивами, призначеними для створення планів місцевості.