​На Полтавщині судитимуть ексначальницю пошти, яка привласнила понад третину мільйона пенсійних і соцвиплат

Під час досудового розслідування зловмисниця відшкодувала кошти.

Колишня начальниця відділення поштового зв’язку полтавської дирекції "Укрпошти" постане перед судом.

Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Зловмисниця упродовж грудня 2019 – січня 2020 років привласнила понад 350 000 грн. Це кошти, які були призначені для виплати пенсій, субсидій та інших видів соціальної допомоги, а також гроші громадян, сплачені за житлово-комунальні послуги.

Під час досудового розслідування підозрювана відшкодувала майнову шкоду у повному обсязі.

Тепер Глобинська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт. Зловмисниці інкримінують привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно, у великих розмірах (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, раніше у Києві викрили керівницю поштового відділення, яка підробляла підписи в офіційних документах і привласнила понад 90 000 грн. Кошти призначалися для виплати пенсій 16 громадянам.

Торік Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди за фактом розбійного нападу на автомобіль "Укрпошти" в липні 2020 року.