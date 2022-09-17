МЗС Чехії закликало створити трибунал для покарання російських агресорів

Заява Липавського прозвучала у зв'язку зі знайденими могилами в Ізюмі.

Глава МЗС Чехії Ян Липавський закликав якнайшвидше створити міжнародний трибунал для розслідування злочину російської агресії.

Про це Липавський написав у Twitter.

Заява Липавського прозвучала у зв'язку зі знайденим після деокупації Ізюма місцем масових поховань із понад 440 могилами.

"У ХХІ столітті такі акти насильства проти цивільного населення немислимі та огидні. Таке не можна прощати. Ми за покарання всіх військових злочинців", – написав він.

Нагадаємо, що як заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, дії росіян в Україні демонструють, що Російська Федерація знову вчиняє найстрашніші злочини, як це вже було у минулому.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини російських військових в Ізюмі Харківської області.

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