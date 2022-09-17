На Запоріжжі виявили понад 20 поплічників окупантів

Правоохоронці у Запорізькій області встановили понад 20 осіб, які можуть співпрацювати з окупаційними військами.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, поліцейські Запоріжжя провели відпрацювання села Приморське Василівського району.

"У результаті комплексних заходів встановлено 21 особу, що можуть співпрацювати з окупаційними військами або бути коригувальниками вогню", - розповіли в міністерстві.

За підсумками відпрацювання, поліцейські перевірили близько 790 осіб та 22 транспортних засоби.

Нагадаємо, що повідомлено про підозру мешканці м. Олешки Херсонської області, яка у червні 2022 року перейшла на бік ворога та надала згоду обійняти посаду так званої начальниці незаконного органу виконавчої влади - "пенсійного фонду м. Олешки".