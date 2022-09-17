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У Миколаєві через аварію припинили водопостачання

Мер обіцяє, що швидко полагодять.

У Миколаєві через аварію припинили водопостачання
Фото: poradu24.com

У Миколаєві через аварію на водопровідній мережі до 20:00 17 вересня не буде водопостачання.

Про це у Телеграм повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Друзі, сталася аварія на водопровідній мережі. Орієнтовно до 20:00 у місті не буде водопостачання. Бригада "Миколаївводоканалу" вже проводить ремонт і робить усе можливе, щоб якнайшвидше подати воду в будинки", - написав він.

Нагадаємо, що на Миколаївщині від збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1600 цивільних. Наразі є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах. Інша критична інфраструктура працює.

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