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Український Миколаїв і німецький Ганновер стали містами-партнерами, - Сєнкевич

Міста зміцнюватимуть зв’язки у сферах бізнесу, науки, освіти, культури, обмінюватимуться знаннями й досвідом у розвитку. 

Український Миколаїв і німецький Ганновер стали містами-партнерами, - Сєнкевич
Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і мер міста Ганновер Беліт Онай підписали меморандум, згідно з яким обидва міста стали партнерами.

Про це повідомив у Telegram Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що меморандум передбачає зміцнення зв’язків у сферах бізнесу, науки, освіти, культури, обмін знаннями й досвідом у розвитку двох міст, а також надання адресної та орієнтованої на потреби допомоги для Миколаєва.

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

"Ганновер став першим німецьким містом, з яким Миколаїв підписує меморандум про співпрацю. Для нас це велика честь і відповідальність", - додав Сєнкевич.

Він зазначив, що Ганновер приймає у себе велику кількість українських біженців, і подякував за цю підтримку.

Нагадаємо, у серпні містами-побратимами Києва стали Осло, Ліон та Марсель.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав очільників областей, міст і громад активно домовлятися зі своїми закордонними колегами про співпрацю у відновленні після війни.

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