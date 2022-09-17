Росіяни знову розставляють танки у Маріуполі, - Андрющенко

Колона з 15 танків поїхала в бік Донецька.

Росіяни зосереджують військову техніку у Маріуполі. Йдеться про лівобережжя міста та райони неподалік Азовсталі.

Про це у Телеграм написав радник мера міста Петро Андрющенко.

Також вперше за довгий час колона з 15 танків поїхала в бік Донецька.

"Однак, є й гарні новини. Вперше з початку війни під с. Урзуф чули звук "прильотів": "Подробиці з’ясовуємо, але це точно гарна новина", – пише радник мера.

Нагадаємо, що через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі.