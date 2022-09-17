Сьогодні Херсон відзначає День міста, - міськрада

Влада закликає містян відсвяткувати цей день в соцмережах.

Традиційно, у третю суботу вересня, херсонці святкують День міста. Цьогорічна дата - 17 вересня. Рішення про дату відзначення Дня міста прописано у затвердженому депутатами Статуті міста у 2021 році.

Про це повідомляє сайт Херсонської міської ради.

Тимчасово виконуюча повноваження Херсонського міського голови Галина Лугова переконана, що прийдешній День міста - це ще один привід підтримати один одного.

"Зараз єднання та згуртованість - важливі як ніколи. Не розбрат, а згуртованість", - додала Лугова.

Крім того, влада закликає містян відзначити цей день в соцмережах.

"Управління культури Херсонської міської ради запропонувало усім бажаючим долучитись до святкування в соціальних мережах і викладати дописи із фотографіями, віршами, піснями, малюнками тощо з хештегом #МійХерсон", - йдеться у повідомленні міськради.

Також попри війну та окупацію влада Херсона з оптимізмом дивиться у майбутнє.

"Ми віримо, що наступного року ми всі разом гучно і весело відсвяткуємо День нашого міста-героя у вільному Херсоні!" - зазначають вони.

Нагадаємо, Росіяни посилюють оборону Херсона. Вони намагаються робити додаткові рубежі оборони в районі Каланчака.