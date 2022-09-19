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Полярники показали фото тюленят, які народилися біля станції "Академік Вернадський"

Перше народилося на острові Вінтер, а друге – на кризі біля острова Скуа.

Полярники показали фото тюленят, які народилися біля станції "Академік Вернадський"
Фото: Сергій Глотов

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися двоє тюленят Ведделла.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Раді повідомити, що поблизу нашої станції народилися перші в цьому сезоні тюленятки – їх уже двоє. Перше побачило антарктичний світ на сусідньому острові Вінтер, біля будиночку Ворді. Друге – біля острова Скуа, на кризі в протоці Скуа Крік", – розповідають полярники.

Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Народження малят відбувається на поверхні криги. Кожна самка приносить по одному малюку. Новонароджені тюленята зазвичай важать 25–30 кг, в довжину сягають 1,3 м, а коли стануть дорослими, мають важити близько 400 кг.

Фото: Сергій Глотов

Фото: Сергій Глотов

Мати вигодовує малюка протягом семи тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини відправляються у воду і починають самостійне життя. Живуть ці тюлені до 20 років.

"Вітаємо новонароджених тюленяток! І традиційно, щойно дізнаємося їхню стать, оголосимо конкурс на найкращі імена для цих неймовірних тваринок", – зазначають полярники.

Фото: Сергій Глотов

Нагадаємо, раніше українські полярники розповіли, що до станції "Академік Вернадський" масово повертаються пінгвіни.

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