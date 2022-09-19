Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: розглянули план дій щодо подальшої деокупації України

Йшлося і про питання безпеки на кордоні.

Президент Володимир Зеленський 19 вересня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій та детально розглянули план дій Сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

Крім того, розглянули питання безпеки на державному кордоні України. Про це повідомили в пресслужбі президента.

"Під особливим контролем Ставки Верховного Головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

Також обговорили підготовку захисників до зимового періоду, зокрема забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву.

На зустрічі були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, т.в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець. У форматі відеозв’язку до засідання Ставки приєдналися командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Цієї ночі російська армія обстріляла територію ПАЕС – ракети впали за 300 м від реакторів.