Жодних загроз дефіциту продовольства наразі немає, – Мінагрополітики

Очікується збір олійних і зернових культур на рівні 67 млн т – це один із найкращих показників за минулі роки.

Було засіяно 80% площ порівняно з попереднім роком, попри ризики на початку війни, що засіється всього 50–60%.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає кореспондент LB.ua.

"У нас є посів ярих та озимих культур. Відповідно є також і збір ярих та озимих культур. Наразі ми знаходимося десь посередині збору та посіву ярих та озимих культур. Тому можна зробити певні проміжні підсумки. Вже чітко можна сказати, що завдяки нашим героїчним аграріям та ЗСУ, деокупації територій вдалося максимально використати території для посіву. В кінцевому результаті було посіяно 80% до площ попереднього року. Хоча на початку війни були ризики того, що буде посіяно всього 50–60%", – заявив він.

За словами першого заступника міністра, це досить хороший показник.

Також вже зібрана перша частина врожаю ранньої групи. За результатами року очікується збір олійних і зернових культур на рівні 67 млн т.

"Звісно, на жаль, це не рекорд, який був минулого року. Але все одно це ТОП-5 одних із найкращих показників за минулі роки. Враховуючи, що у нас війна, аграрії зробили по максимуму. З 67 млн 52 млн т – це будуть зернові культури та зернобобові. Та приблизно 15–17 млн т – олійних культур", – зауважив Висоцький.

Вже намолочено близько 19 млн т пшениці. При середній врожайності понад 40 ц на га.

"Наше споживання пшениці становить приблизно 6–7 млн т на рік. Тобто на цей час вже зібрано у понад два рази більше, ніж наша річна потреба. Вони вже є на елеваторах. Тому жодних загроз дефіциту у нас немає", – підкреслив він.

Крім того, намолочено 5,5 млн т ячменю, який є кормовою культурою.

"Цього також більш ніж достатньо, оскільки потреби становлять близько 2,5–3 млн т. Тому тваринництво буде забезпечено кормами", – запевнив перший заступник міністра.

Намолочено близько 60 000 т гречки, що становить всього 1/3 чи 35–40% від посівних площ.

"Цього року ми очікуємо близько 140 000 чи навіть 150 000 т. Коли внутрішнє споживання становить 100 000–110 000 т, враховуючи, на жаль, міграцію споживачів. Тобто за останнє десятиріччя ми вийшли вперше на виробництво гречки у півтора раза більше, ніж внутрішнє споживання. Та можемо говорити про стратегічний запас", – сказав Висоцький.

Нагадаємо, Україна забрала зі світового ринку всі одноразові зерносховища для зберігання нового врожаю. Завдяки державно-приватному партнерству вже вдалося законтрактувати необхідне обладнання.