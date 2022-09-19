Експорт агропродукції з України в межах "зернової ініціативи" досяг 3,9 млн т.

Чергові чотири судна зі 178,78 тис. т агропродукції вийшли сьогодні, 19 вересня, із портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє у Facebook Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери Fulmar S та Gulmar, а з порту "Південний" – балкери Tomahawk та Arcturus", – йдеться у повідомленні.

Фото: АМПУ у Facebook

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,9 млн т продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 169.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня за участі ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, станом на 14 вересня з розблокованих морських портів України до країн Азії та Африки відправлено 77 суден, навантажених аграрною продукцією.

До слова, у Міноборони Великої Британії заперечили заяву Володимира Путіна щодо поставок українського зерна в країни ЄС.