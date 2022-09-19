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Володимир Зеленський обговорив з головою компанії BlackRock інвестиції в Україну

"Ще одне важливе наше завдання – здобути перемогу в економіці".

Володимир Зеленський обговорив з головою компанії BlackRock інвестиції в Україну
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

"Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання – здобути перемогу в економіці. Наша країна зацікавлена у приході світового капіталу, завдяки якому будуть створені нові робочі місця та зростатиме економіка", – зазначив президент.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів України Сергія Марченка, до кінця 2022 року Україна планує залучити ще 20 млрд доларів від міжнародних партнерів. Кредити та гранти будуть направлені на армію та покриття бюджетного дефіциту.

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