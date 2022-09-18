Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози
Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про контрнаступ: це не затишшя, а підготовка

Україна має бути вільною – уся.

Зеленський про контрнаступ: це не затишшя, а підготовка
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна має бути вільною – уся, наголосив у сьогоднішньому зверненні президент Володимир Зеленський.

“Ізюм, Балаклія, Купʼянськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Обов’язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова”, – зазначив він.

Президент України підкреслив, що можливо, “зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя”. 

“Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати. Бо Україна має бути вільною – уся”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові підняли український прапор у селі Діброва і селищі Щурове Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також