Зеленський про контрнаступ: це не затишшя, а підготовка

Україна має бути вільною – уся, наголосив у сьогоднішньому зверненні президент Володимир Зеленський.

“Ізюм, Балаклія, Купʼянськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Обов’язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова”, – зазначив він.

Президент України підкреслив, що можливо, “зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя”.

“Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати. Бо Україна має бути вільною – уся”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові підняли український прапор у селі Діброва і селищі Щурове Донецької області.