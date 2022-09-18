На Сумщині негода пошкодила залізничну інфраструктуру, - УЗ

Через негоду та буревій на Сумщині було пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп - Ворожба.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

В УЗ наголосили, що енергетики і колійники вже проводять відновлювальні роботи, але деякі поїзди будуть затримуватися.

Серед них:

№780 Київ - Суми;

№6305 Ворожба - Конотоп.

Також можливі затримки поїздів, які ще мають вирушити сьогодні в рейс:

№805 Харків - Конотоп;

№6306 Бахмач - Ворожба.

Станом на 21:15 поїзд 780 Київ-Суми прямує із загальною затримкою 2 год. 40 хв, додали в УЗ. А через спричинені негодою пошкодження контактної мережі поїзд 772 Хмельницький-Київ прямує із загальною затримкою 1 год. 8 хв.

У перевізника закликали стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.

Нагадаємо, сьогодні в Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

А на Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварійні відключення світла.