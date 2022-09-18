Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози
Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ГоловнаСуспільствоПодії

На Сумщині негода пошкодила залізничну інфраструктуру, - УЗ

Перевізник попередив про затримки поїздів.

На Сумщині негода пошкодила залізничну інфраструктуру, - УЗ
Фото: Міністерство інфраструктури України

Через негоду та буревій на Сумщині було пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп - Ворожба.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

В УЗ наголосили, що енергетики і колійники вже проводять відновлювальні роботи, але деякі поїзди будуть затримуватися.

Серед них:

  • №780 Київ - Суми;
  • №6305 Ворожба - Конотоп.

Також можливі затримки поїздів, які ще мають вирушити сьогодні в рейс:

  • №805 Харків - Конотоп;
  • №6306 Бахмач - Ворожба. 

Станом на 21:15 поїзд 780 Київ-Суми прямує із загальною затримкою 2 год. 40 хв, додали в УЗ. А через спричинені негодою пошкодження контактної мережі поїзд 772 Хмельницький-Київ прямує із загальною затримкою 1 год. 8 хв.

У перевізника закликали стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях.

Нагадаємо, сьогодні в Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

А на Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварійні відключення світла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також