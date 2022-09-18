“Хороші росіяни” є пропагандистською зброєю ворога, – Маляр

"Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний".

“Хороші росіяни” є пропагандистською зброєю ворога. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Просто нагадаю, що у нас з Російською Федерацією війна. Війну ворог веде всіма можливими методами та інструментами. Пропагандистська зброя так само вражає як ракети і використовуються вони паралельно– підсилюючи одна одну”, – каже вона.

За її словами, все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає їхньою мішенню, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї – ракетою та пропагандою.

“Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і “хороші росіяни”. Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка – як черв’ячок на риболовному гачку”, – зазначає чиновниця.

Маляр підкреслює, що користь з них авторитарному російському режиму – величезна.

“Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент – там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян. Через “хороших” росіян вам запустять потім виправдання цій війні – боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку”, – каже урядовиця.

Вона закликала не плутати поле битви. “Нам “хороші” росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському – хай достукуються до своїх співгромадян”, – йдеться у її заяві.

“А у нас з вами своя інформаційна задача – ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії. Ми з вами вже за ці півроку дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву – бо в нас не заходить жоден їх фейк, і жодна інформ.операція – все провалюється. Вони навіть у співпраці з деякими "нашими" політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві”, – підкреслила Маляр.

“Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома, щоб ослабити наші центри прийняття рішень, але крім трьох “блогерів”, двох “експертів” та одного “лідера думок” – ніхто у це інформаційне багно не вліз. Бо наші люди вже добре навчились розрізняти яка саме інформація підриває державу під час війни”, – підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше Маляр наголосила, що лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеня секретності, і закликала довіряти тільки офіційним джерелам та особам.