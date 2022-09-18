У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров

У Мелітополі пролунав потужний вибух.
Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, у центрі міста (в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого) спрацювала вибухівка.
"Чекаємо на подробиці від сил спротиву", - додав Федоров.
Нагадаємо, вчора вранці біля окупованого Мелітополя Запорізької області горів військовий об’єкт окупантів.
За словами Івана Федорова, колаборанти на окупованих територіях після багатьох випадків ліквідації масово виходять на зв'язок з українськими спецслужбами з пропозицією надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності.