Росія тримає в Чорному та Азовському морях дев'ять носіїв "калібрів", - ВМС ЗСУ

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває орієнтовно шість ворожих кораблів і катерів.

У Чорному та Азовському морях Росія тримає дев'ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири такі носії із загальним залпом 32 ракети. В Середземному морі - п'ять носіїв.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації та утримує на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

За інформацією ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 42 судна (з них 11 суден продовжили рух з протоки Босфор), а до Чорного моря – 38 суден (з них 6 продовжили рух до Босфору).

Українські військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS). Країна-агресор вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Росія перекидає велику кількість зенітних ракет С-300, зокрема, з Санкт-Петербурга, в бік України.

Днями біля Умані сили протиповітряної оборони збили російську ракету