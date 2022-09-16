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Біля Умані сили протиповітряної оборони збили російську ракету

Були пошкоджені кілька нежитлових будівель, постраждалих немає. 

Біля Умані сили протиповітряної оборони збили російську ракету
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету біля Умані у Черкаській області.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали. Маємо незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що невдовзі їх робота буде відновлена, і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

 

Нагадаємо, за три доби Збройні сили України збили ракет і літаків росіян на 157 млн доларів. 

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