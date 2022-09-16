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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії

Глава держави поінформував Саулі Нііністьо про ситуацію на фронті.

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подальшу оборонну взаємодію.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Поінформував президента Фінляндії Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії. Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Фінляндії виділив Україні 35 млн євро. Кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.

 

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