Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подальшу оборонну взаємодію.
Про це глава держави написав у Twitter.
"Поінформував президента Фінляндії Саулі Нііністьо про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію України та Фінляндії. Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ", – йдеться у повідомленні.
Поінформував Президента 🇫🇮 @niinisto про поточну ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну взаємодію 🇺🇦 та 🇫🇮. Подякував за надану допомогу. Торкнулися питання візових обмежень для громадян РФ.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022
Нагадаємо, уряд Фінляндії виділив Україні 35 млн євро. Кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.