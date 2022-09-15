Порошенко зустрівся із послами "Сімки" та ЄС

Учасники зустрічі обговорювали події на фронті та шляхи посилення міжнародних санкцій проти Росії

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко зустрівся із послами країн Групи семи та Європейського Союзу в Україні. Про це він повідомив у Facebook.

«Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу – це перш за все, просування інтересів України і координація позицій», – зазначив Порошенко.

«Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО. Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна перемогою України та всього вільного світу», – наголосив Петро Порошенко.

Також, за словами Порошенка, йшлося про шляхи посилення міжнародних санкцій проти Росії та забезпечення надійних безпекових гарантій для України.

«Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ. Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ», – написав експрезидент.

Петро Порошенко також зустрівся із новопризначеним послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу та подякував за політичну, економічну, фінансову та військову підтримку, яку надає Іспанія Україні. «Особлива вдячність іспанському уряду за гуманітарну допомогу та гостинний прихисток для десятків тисяч українських тимчасово переміщених осіб», – зазначив Порошенко у Facebook.

«Також ми детально обговорили подальші кроки на шляху набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО. Високо оцінив конструктивну позицію Мадриду у питанні надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС», – повідомив Порошенко.

Сторони також відзначили принципову важливість зміцнення національної єдності політичних сил та громадянського суспільства в Україні для подолання нинішніх складних політичних та безпекових викликів.