В Україні ​​остаточно заборонили діяльність партії ОПЗЖ

Попереднє рішення про це було прийнято у червні.

Сьогодні, 15 вересня, в Україні рішенням суду остаточно заборонена діяльність проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні”, - повідомили в СБУ.

Зазначається, що рішення про заборону ОПЗЖ було прийнято через її деструктивну діяльність, передусім демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії - як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

Фактично заборонена партія ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам України.

Наразі слідчі СБУ:

здійснюють досудове розслідування у 70 кримінальних провадженнях щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки;

у межах цих проваджень оголосили про підозру 30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів.

Нагадаємо, на засіданні 20 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя". Розгляд справи за позовом Міністерства юстиції щодо ОПЗЖ тривав близько шести годин. Це найдовше засідання з-поміж усіх інших, що стосувалися заборони діяльності партій.