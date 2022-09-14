Верховна Рада має відхилити законопроект №3663 про злиття Пенсійного фонду та Фонду соцстрахування

Однак, під прикриттям війни , перекидання коштів, сплачених на соціальне страхування працевлаштованих людей, з можливим подальшим направленням до приватного сектору окремою групою зацікавлених депутатів, взагалі ставить під загрозу існування виплат на лікарняні та пологи, регресні кошти особам з інвалідністю та потерпілим на виробництві, зводить нанівець право на реабілітацію після захворювань, що передбачено ратифікованою Україною Конвенцією №102.

Мета законопроекту №3663 скалькована із законодавчих підходів країни-агресора, де в липні цього року прийнято закон про об’єднання Пенсійного та Фонду соціального страхування рф. На диво, головним лобістом скасування виплат громадянам стала Голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів, яка користуючись можливостями своєї посади, майже «іскандерами» розстрілює соціальну систему: порушила п. 5 ч. 1 статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», визначила свого заступника-однопартійця головою робочої групи, який одноосібно без обговорень в робочій групі у складі депутатів та представників сторін соціального діалогу вніс порівняльну таблицю на Комітет до ІІ читання зі своєю правкою про розпродаж майна Фонду соціального страхування України з 2023 року. Його правкою №35 перенаправлялись кошти з лікарняних, пологів та виплат по нещасному випадку на виробництві через Пенсійний фонд до страхових компаній будь-якої форми власності.

Як збираються руйнувати та знищувати систему соціального страхування України і що не вирішує 3663:

Відсутнє чітке усвідомлення, хто буде надавати профільні послуги та контролювати фінансування тимчасової непрацездатності. В діючому Фонді соцстрахування майже 4000 вузькопрофільних фахівців з питань прийому заяв-розрахунків страхувальників. Проєктом №3663 пропонується їх звільнити. В Пенсійному фонді таких фахівців немає.

Виходячи з такої конструкції, законопроектом №3663 передбачено що:

громадяни не отримають лікування та реабілітацію, а також існуючі передбачені послуги у санаторно-курортних закладах після перенесення захворювань і травм;

вагітні тепер не отримають повну компенсацію під час декретних відпусток – передбачається лише часткова компенсація;

інвалідні візки, протези, харчування, одяг, та й усі медичні чи соціальні допомоги для осіб з інвалідністю підуть в минуле;

скасується право на пенсію з інвалідності тим, хто став особою з інвалідністю після нещасного випадку на підприємстві;

замість путівок потерпілим будуть оплачувати лише проїзд до лікувальних закладів.

«Затягнути паски» до асфіксії соціального страхування – так собі ідея, особливо враховуючи, що працівники роками сплачували єдиний соціальний внесок.

Послуги, що надавались раніше автоматично, згідно законопроєкту №3663, відтепер особи з інвалідністю мають самостійно шукати їх вирішення в коридорах Національної служби здоров’я України та у Фонді соцзахисту інвалідів. Але за умови, що Державним бюджетом України буде створена відповідна бюджетна програма. Тобто – шукайте правди і носіть довідки.

Тепер про головне. Мета 3663, як зазначено в пояснювальній записці – це начебто скоротити видатки та щось оптимізувати. Однак запропоноване об’єднання Пенсійного фонду та Фонду соцстрахування не містить жодного механізму оптимізації видаткової частини коштів соціального страхування чи зміни підходів або впровадження реальних реформ для здійснення страхування або надання виплат застрахованим (найманим працівникам), і саме головне – ніяким чином не зменшує вже наявний дефіцит коштів на лікарняні або на виплати потерпілим на виробництві (шахтарям та регресникам).

3663 не дає контроль Пенсійному фонду встановлювати порядок перевірки достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти виплати в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним недостовірних відомостей або порушення порядку використання коштів роботодавцем.

3663 залишає безвідповідальність деяких лікарів, які допустили необґрунтовані медичні висновки, і, як наслідок - фальсифіковані лікарняні та незаконні виплати;

3663 скасовує відповідальність роботодавців в ситуаціях, коли вони не допускають до перевірки по оплачених лікарняних, порушують порядок використання таких коштів;

Проектом 3663 залишаються виплати, які мають нестраховий характер.

Поза увагою лишається хоч якась звітність про фінансування оплат медичним закладам.

Це буде хаос серед органів влади – щось платить Пенсійний фонд, щось платить МОЗ та НСЗУ, а щось громадяни випросять в Фонді соцзахисту інвалідів.

Кричуще, що в порушення вимог ст.27 Бюджетного кодексу без фінансово-економічного обґрунтування та експертизи КМУ Верховна Рада України таким швидким темпом по скороченій спеціальній процедурі планує голосувати так скоро. Спецпроцедурою забирається у депутатів право навіть на захист своїх поправок. Нагадаю, коли приймали застосування такої процедури голосування, то говорили, що це буде один раз виключно тільки для того, щоб проголосувати Закон про продаж землі. А зараз цю спецпроцедуру зробили нормою життя. Це означає, що у депутатів забирають право навіть на правки до тих законопроектів, які неприпустимі взагалі.

Руйнування системи виплат, які за принципом «єдиного вікна» надаються Фондом соціального страхування України, розпродаж майна Фонду та майбутнє залучення приватних страхових компаній – для когось є пріоритетом під час війни, на відміну від захисту найвразливіших категорій українців.

Мною та іншими депутатами за участі експертів в сфері соціального страхування розроблено та зареєстровано законопроєкт №8017, яким передбачено впровадження системної економії на понад 8 мільярдів гривень. Ось що має обговорювати парламент. А не лишати людей законних прав на вже оплачені ними послуги.

Найближчим часом ми зрозуміємо, яка мета у більшості в парламенті – лишитись з людьми чи й надалі викидати їх інтереси, прикриваючись війною, проштовхувати лобістські інтереси страхових компаній.