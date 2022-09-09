Не кількістю, а якістю. Як змінилися згадки про війну в Україні в західних медіа

Днями під час зустрічі друг зауважив, що в іноземній пресі стало менше новин про війну в Україні . Якщо на початку у розділі «War in Ukraine» на Financial Times могло бути по кілька десятків повідомлень за день, то зараз лише кілька.

Фото: Макс Левін

Вирішив перевірити тезу по кількох джерелах, які постійно читаю. Для перевірки використав моніторинговий сервіс BuzzSumo.

Якщо коротко: реально кількість матеріалів з фразою «war in Ukraine» помітно зменшилася з першого місяця війни до серпня:

на Bloomberg – у 9 разів;

на Financial Times – у 8 разів;

на The Economist – у 7,5 разів.

На «плато» ми вийшли десь в кінці травня. І це зараз виклик для комунікаційної політики України.

Втім, важливо, що новини про війну не зникли, як того очікував ворог. Більше того, за власними спостереженнями, є кілька позитивних тенденцій у висвітленні війни в Україні західними ЗМІ.

По-перше, зараз значно більше новин з аналітикою, «чому Україна перемагає», а також з меседжами, «як Росія все програла». Останнім часом багато матеріалів про контрнаступ та його важливість.

По-друге, в іноземній пресі все частіше з’являються пояснення глобальних економічних процесів на кшталт інфляції у ЄС як результату агресії Росії. Тобто, у західних читачів правильно формується причинно-наслідковий зв’язок, що в економічних проблемах великою мірою винна саме Росія.

По-третє, в іноземних ЗМІ лунає багато закликів до нових обмежувальних заходів та санкцій проти РФ.

Тому, так, кількість новин щодо війни, звичайно, вже менша. Особливо в економічних виданнях. Але кожного дня з’являється щонайменше одна ґрунтовна стаття, 99% якої грають на користь Україні.