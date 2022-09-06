Восьмий пакет санкцій проти Росії очікується у вересні, - Кулеба

В тому, що восьмий пакет буде, в МЗС немає жодних сумнівів.

Україна очікує, що восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ буде запроваджений вже цього місяця.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

“Я наголосив перед колегами, що ми очікуємо на цей пакет у вересні і вважаємо, що він має бути ухвалений. Я озвучив ті санкції, які очікуємо в них побачити, і в принципі зараз лише зав’язується розмова після такої літньої перерви в Європейському Союзі про зміст восьмого пакета. Але в тому, що восьмий пакет буде немає жодних сумнівів”, - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила пропозицію про призупинення спрощеного візового режиму між ЄС і Росією. Очікується, що Рада ЄС цього тижня схвалить цю пропозицію.