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Восьмий пакет санкцій проти Росії очікується у вересні, - Кулеба

В тому, що восьмий пакет буде, в МЗС немає жодних сумнівів.

Восьмий пакет санкцій проти Росії очікується у вересні, - Кулеба
Фото: МЗС України у Facebook

Україна очікує, що восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ буде запроваджений вже цього місяця. 

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу

“Я наголосив перед колегами, що ми очікуємо на цей пакет у вересні і вважаємо, що він має бути ухвалений. Я озвучив ті санкції, які очікуємо в них побачити, і в принципі зараз лише зав’язується розмова після такої літньої перерви в Європейському Союзі про зміст восьмого пакета. Але в тому, що восьмий пакет буде немає жодних сумнівів”, - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердила пропозицію про призупинення спрощеного візового режиму між ЄС і Росією. Очікується, що Рада ЄС цього тижня схвалить цю пропозицію.

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