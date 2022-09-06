​Росія за рік втрачатиме $6,6 мільярда в разі зупинки постачання газу до ЄС, - Bloomberg

Повністю компенсувати втрату обсягів не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Рішення про повну зупинку газопостачання до країн Європейського Союзу може завдати суттєвого удару по російській економіці.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт уряду РФ, передає Укрінформ.

Зазначається, що документ, який було надано 30 серпня на розгляд російського уряду експертною групою, "малює набагато жахливішу картину, ніж зазвичай роблять чиновники у своїх оптимістичних публічних заявах".

Згідно зі звітом, повне припинення постачання газу в Європу (на головний експортний ринок РФ), може вартувати російському бюджету до 400 мільярдів рублів (або 6,6 мільярда доларів США) на рік у вигляді втрачених податкових надходжень.

При цьому повністю компенсувати втрату обсягів продажу новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Автори звіту підкреслюють значний негативний впив санкцій, запроваджених через військове вторгнення РФ в Україну. Зокрема, російські виробники металопродукції втрачатимуть близько 5,7 млрд доларів на рік через вплив західних санкцій. Значних збитків зазнає і нафтовидобувна та нафтопереробна галузі РФ після того, як західні санкції щодо російської сирої нафти та нафтопродукції набудуть чинності.

Не меншої шкоди російській економіці завдадуть і ті санкції, які стосуються обмеження експорту технологій. Найбільше від західних санкцій постраждають такі імпортозалежні галузі російської економіки, як фармацевтика, машинобудування, авіаційні та інші транспортні перевезення, а також зв'язок та ІТ-сектор.

Навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламував свої зусилля щодо заміни іноземних поставок, залежність від ключових імпортозалежних факторів виробництва може змусити росіян скоротити споживання продуктів харчування.

Також у звіті вперше офіційно визнано ймовірність великого "відтоку мізків" з РФ – за оцінками його авторів, до кінця 2025 року росію можуть покинути до 200 тисяч ІТ-спеціалістів.

Нагадаємо, в Кремлі раніше заявили, що Європа матиме проблеми з газом, поки не зніме санкції.

2 вересня Газпром оголосив про закриття газопроводу "Північний потік" до Німеччини на невизначений термін. Газовий монополіст мотивує це несправностями єдиної газової турбіни, які необхідно усунути. Однак, в Єврокомісії вважають, що Газпром закрив “Північний потік” під обманним приводом.

Речник Європейської комісії Ерік Мамер зазначив, що така поведінка доводить цинізм Росії, оскільки вона спалює газ замість того, щоб виконувати свої контракти.

Станом на початок вересня Євросоюз уже готовий до повного припинення постачання газу Росією. Наразі запаси газу в ЄС наразі становлять 80%.