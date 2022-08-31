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Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком"

Розпочинаються ремонтні роботи, які триватимуть до 3 вересня.

Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком"
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" повністю припинив постачання газу "Північним потоком".

Про це повідомила пресслужба монополіста в Telegram.

"Постачання «Північним потоком» повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті", - йдеться в повідомленні.

Напередодні російські ЗМІ повідомляли, що ремонт запланований на період з 04:00 31 серпня по 04:00 3 вересня.

У компанії ж стверджували, що після закінчення робіт та за відсутності технічних несправностей постачання газу відновлять до 33 млн кубів на добу.

Нагадаємо, Росія спалює величезну кількість газу, який мав постачатися "Північним потоком". Це сприяє утриманню високої ціни на енергоносії в Європі, а також вкрай негативно впливає на довкілля.

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