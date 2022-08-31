Пакистан веде перемовини з Росією щодо імпорту пшениці, аби компенсувати втрачений через повені урожай

Пакистан заявив, що веде переговори з Росією щодо імпорту пшениці, оскільки йому важко компенсувати врожай і запаси продовольства, знищені повенями, які забрали життя понад 1100 людей.

Про це пише The Wall Street Journal.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шариф закликав світ надати більше допомоги Пакистану, заявивши, що між обіцяною досі допомогою та масштабом катастрофи існує “значний розрив”.

Шариф вважає, що країна може купувати російську пшеницю, не порушуючи санкцій, накладених на Москву Заходом через її вторгнення в Україну цього року.

“У нас є пропозиція від них, і ми ведемо переговори. Ми повинні наповнити шлунки наших людей”, – додав прем’єр.

Унаслідок повеней постраждало майже 15% населення країни – це понад 30 мільйонів людей. Пакистану потрібен 1 мільярд доларів на термінову допомогу – продукти харчування, ліки, питну воду, намети та москітні сітки.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, від повеней постраждало близько 3,6 млн акрів земель, що обробляються. Посіви, які ще не зібрали, були знищені в деяких частинах країни, особливо в південно-східній провінції Сінд, яка постраждала найбільше.

Міністр фінансів Пакистану Міфтах Ісмаїл на цьому тижні обговорив ідею дозволити часткову торгівлю овочами з Індією, яка є опонентом країни, аби допомогти з очікуваним ударом по постачанню продовольства.

Ісламабад заявив, що зміна клімату, викликана промисловістю та способом життя багатих країн, сприяла цьогорічному мусонному лиху. У країні випало втричі більше за звичайну кількість опадів за щорічний сезон дощів, який розпочався в червні.

Посадовці вважають, що розвинені країни мають прийти на допомогу Пакистану, оскільки він виробляє менше ніж 1% світових викидів вуглецю.

Нагадаємо, Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Пакистану повідомило, що кількість загиблих досягла 1033 людей.

Цьогорічна мусонна повінь вплинула на понад 33 мільйони людей – кожного сьомого пакистанця – зруйнувавши або серйозно пошкодивши майже мільйон будинків. Понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських культур було знищено, зруйновано 3451 кілометр доріг і розмито 149 мостів.