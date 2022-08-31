“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ГоловнаСвіт

Газпром з 1 вересня збільшує постачання газу через Угорщину

Глава МЗС Угорщини заявив про додаткові 5,8 млн кубометрів.

Газпром з 1 вересня збільшує постачання газу через Угорщину
Фото: EPA/UPG

Угорщина домовилася з російським "Газпромом" про збільшення постачання природного газу.

Про це повідомив у своєму Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"З Газпромом досягнуто домовленості. Із завтрашнього дня до Угорщини буде надходити ще максимум 5,8 млн м³ природного понад договірну кількість!", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що енергопостачання Угорщини "у безпеці".

Нагадаємо, в липні міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Сійярто тоді заявив, що це рішення ЄС є абсолютно неприйнятним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також