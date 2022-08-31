Газпром з 1 вересня збільшує постачання газу через Угорщину

Угорщина домовилася з російським "Газпромом" про збільшення постачання природного газу.

Про це повідомив у своєму Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"З Газпромом досягнуто домовленості. Із завтрашнього дня до Угорщини буде надходити ще максимум 5,8 млн м³ природного понад договірну кількість!", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що енергопостачання Угорщини "у безпеці".

Нагадаємо, в липні міністри енергетики країн Євросоюзу досягли політичної домовленості про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Єдиною країною, яка голосувала проти пропозиції Єврокомісії, була Угорщина. Сійярто тоді заявив, що це рішення ЄС є абсолютно неприйнятним.