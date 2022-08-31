Кулеба закликав ЄС заборонити подорожі російським туристам і запропонувати військовим, які здалися, програму "нового життя"

Він упевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо бодай один окупант складе зброю, це означатиме врятовані українські життя.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз заборонити подорожі для російських туристів. Він також запропонував створити програму "нового життя" для тих військових РФ, які здалися, пише Reuters.

Де саме можна розгорнути таку програму він не уточнив.

"Час напівзаходів минув. Лише жорстка та послідовна політика може дати результат. Візова заборона для російських туристів та деяких інших категорій буде відповідною відповіддю на геноцидну агресивну війну Росії в серці Європи, яку підтримує більшість російських громадян", – заявив український міністр журналістам агентства.

Стосовно програми для солдатів, які здалися, Кулеба уточнив, що меседж такий: рятуйся і забирайся. "Склади зброю, здайся українським силам і отримай можливість почати нове життя", – додав він.

Кулеба впевнений, що ця пропозиція варта того, тому що навіть якщо бодай один окупант складе зброю, це означатиме врятовані українські життя.

Заклик Кулеби до колег з країн ЄС відбувся на тлі засідання європейських міністрів закордонних справ у Празі, однією з тем якого є візовий бан для громадян Росії.

Країни на сході й півночі Європи рішуче підтримують ідею візового бану, тоді як Німеччина та Франція вважають заборону подорожей для "звичайних росіян" контрпродуктивною. "Наша візова політика повинна... продовжувати дозволяти контакти між людьми в ЄС і громадянами Росії, не повʼязаними з російським урядом", – йдеться в спільній заяві Німеччини і Франції.

Журналісти західних медіа писали, що як варіант глави МЗС ЄС можуть розглянути не повну заборону на туристичні візи, але скасування угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією, що діє з 2007 року. Це приведе до здорожчання візи з 35 до 80 євро та збільшення термінів її виготовлення.

Україна наполягає на повній забороні видачі віз росіянам. Президент Володимир Зеленський наголошував, що громадяни Росії несуть відповідальність за дії влади, яка розвʼязала війну за знищення українців.

"Які б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", – сказав він.

Ідею візового бану вже підтримали Естонія, Чехія, Литва, Латвія, Польща збирається впровадити також.