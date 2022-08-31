Ворог продовжує обстріли Харкова та області, – Синєгубов

З трьох ракет, випущених у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ, інша – у повітрі над територією Шевченківського району міста.

Упродовж минулої ночі ворог продовжував обстрілювати Харківщину, зокрема м. Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Близько 23:00 з РСЗВ "Смерч" був обстріляний Новобаварський район. Пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках. Попередньо – без втрат", – йдеться в повідомленні.

Близько опівночі з м. Бєлгород в напрямку Харкова запущено три ракети. Одна вибухнула на території РФ, інша – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Було пошкоджено житлові будинки та офісні приміщення, виникли пожежі. Поранення зазнали дві літні жінки 81 та 71 року.

Крім того, учора ввечері росіяни обстріляли смт Золочів Богодухівського району.

"Учора близько десятої ранку ворог масовано обстріляв центр Харкова попередньо з САУ "Піон". Пошкоджені житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі, сталося кілька пожеж", – написав Синєгубов.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, загалом внаслідок цього обстрілу чотири людини загинуло, постраждали 14 мирних мешканців, в тому числі дитина шести років, яка госпіталізації не потребувала. Всього госпіталізовано з пораненнями вісім цивільних.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Богодухівського районів області, зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. В області протягом доби з пораненнями госпіталізована одна людина.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог використовує проти ЗСУ ствольну та реактивну артилерію й авіацію. Захисники дають ворогу рішучу відсіч, знищуючи його живу силу і техніку", – резюмував повідомлення голова ОДА.

Нагадаємо, раніше на Харківщині відпрацювали план евакуації жителів трьох громад. Підстав для обов'язкової евакуації з підконтрольних ЗСУ територій немає.