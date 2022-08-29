У Харківській області відпрацьовують план евакуації (в разі необхідності) жителів трьох Золочівської, Дергачівської та Чугуївської громад.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, йдеться на сайті адміністрації.
Евакуйовувати жителів з територій, підконтрольних ЗСУ, немає підстав, наголосили в ОВА. А ось обов’язкове вивезення людей можливе з тих населених пунктів, де:
- можуть безпосередньо проходити бойові дії,
- є ризик окупації,
- є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й у помешканнях не буде тепла.
Синєгубов наголосив, що евакуйованих забезпечать транспортом.
"Ми визначили людей, які зможуть евакуюватися власним автотранспортом, яких ми зможемо евакуювати автобусами і тих, кому буде потрібний спецтранспорт - це люди з інвалідністю або які з інших причин самостійно пересуватися не можуть", - сказав очільник Харківщини.
Він додав, що вже визначили населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківщини в разі обов’язкової евакуації.
Нагадаємо, днями Синєгубов заявляв, що немає підстав для евакуації з Харківщини. При цьому триває планова підготовка.
А ось у Донецькій області протягом доби 26 серпня отримали допомогу та виїхали 1 069 цивільних осіб.