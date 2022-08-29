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На Харківщині відпрацьовують план евакуації жителів трьох громад, - Синєгубов

А ось підстав для обов'язкової евакуації з територій, підконтрольних Збройним Силам України, немає.

На Харківщині відпрацьовують план евакуації жителів трьох громад, - Синєгубов
Фото: скріншот

У Харківській області відпрацьовують план евакуації (в разі необхідності) жителів трьох Золочівської, Дергачівської та Чугуївської громад.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, йдеться на сайті адміністрації.

Евакуйовувати жителів з територій, підконтрольних ЗСУ, немає підстав, наголосили в ОВА. А ось обов’язкове вивезення людей можливе з тих населених пунктів, де:

  • можуть безпосередньо проходити бойові дії, 
  • є ризик окупації,
  • є вірогідність, що взимку за низьких температур буде пошкоджено критичну інфраструктуру й у помешканнях не буде тепла.

Синєгубов наголосив, що евакуйованих забезпечать транспортом.

"Ми визначили людей, які зможуть евакуюватися власним автотранспортом, яких ми зможемо евакуювати автобусами і тих, кому буде потрібний спецтранспорт - це люди з інвалідністю або які з інших причин самостійно пересуватися не можуть", - сказав очільник Харківщини. 

Він додав, що вже визначили населені пункти, які тримають у резерві місця для тимчасового розміщення жителів Харківщини в разі обов’язкової евакуації.

Нагадаємо, днями Синєгубов заявляв, що немає підстав для евакуації з Харківщини. При цьому триває планова підготовка.

А ось у Донецькій області протягом доби 26 серпня отримали допомогу та виїхали 1 069 цивільних осіб.

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