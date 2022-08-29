Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
У результаті сходження вантажних вагонів на Львівській залізниці очікується затримка низки поїздів, - Укрзалізниця (уточнено)
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Бурятів уже не вистачає: в Росії почали мобілізовувати чоловіків з Московської та Ленінградської областей, - ГУР
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
ГоловнаСуспільствоВійна

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 8 вересня

Учасники зустрічі зберуться на авіабазі в Німеччині.

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 8 вересня
Ллойд Остін, скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

П'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня.

Про це повідомляє сайт командування Повітряних сил США в Європі.

Зазначається, що наступна зустріч не буде віртуальною. Учасників групи запрошують на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

"Міністр оборони США Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками четвертої зустрічі у форматі Рамштайн Україна має отримати нові HIMARS, навчання наших бійців і більше зброї. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакета допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також