Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 8 вересня

Учасники зустрічі зберуться на авіабазі в Німеччині.

П'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня.

Про це повідомляє сайт командування Повітряних сил США в Європі.

Зазначається, що наступна зустріч не буде віртуальною. Учасників групи запрошують на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

"Міністр оборони США Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками четвертої зустрічі у форматі Рамштайн Україна має отримати нові HIMARS, навчання наших бійців і більше зброї. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

8 серпня Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакета допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони.