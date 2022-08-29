У Херсонській облраді порадили мешканцям окупованої території запастись водою і їжею та перебувати біля укриттів

Жителі тимчасово окупованих частин Херсонської області мають бути готовими до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких.

Про це в Телеграм написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Якщо поряд з вами знаходяться військові об'єкти орків – по можливості переїдьте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких", – написав він.

Соболевський також попередив, що окупанти планували сьогодні проводити "фільтрацію" в Голій Пристані.

Нагадаємо, сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави. Сьогодні вдень оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втікли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десатники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області.

Крім того, в "Каховці" заявили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території".

У Херсоні і області зникло електропостачання. ЗСУ сьогодні завдали влучних ударів по заводу, де ворог накопичив техніку та живу силу.

Оперативне командування "Південь" наголосило, що будь-які дії мають отримати логічне закінчення. Сили ворога на півдні достатньо потужні, потрібно вірити в ЗСУ і дочекатися логічного завершення наступу.