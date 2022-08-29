ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк

Сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави. Це у коментарі hromadske повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

У телеефірі Гуменюк також сказала, що в Херсонській області після точних ударів ЗСУ окупанти не хочуть йти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах.

Сьогодні вдень оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втікли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десатники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області.

Крім того, в "Каховці" повідомили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території".